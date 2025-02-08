Bayburt\'ta 6 Şubat depremlerini anma programı düzenlendi

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6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Bayburt'ta Mevlid-i şerif okundu, deprem şehitleri dualarla anıldı.

Tarihi Ulu Cami'de namaz öncesi mevlid-i şerif okunarak, depremde hayatını kaybedenlere dualar edildi. 11 ili etkileyen depremlerin 2'inci yıl dönümü dolayısıyla Ulu Camii ve avlusunda gerçekleştirilen anma programında '6 Şubat Depremleri' konulu fotoğraf sergisi düzenlendi, Bayburt Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından stant açılarak, arama kurtarma araç ve malzeme tanıtımı yapıldı, afetlerle ilgili broşürler dağıtıldı. Namazın ardından Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün arama kurtarma ekipmanlarının sergilendiği alandaki personeli ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı, ardından fotoğraf sergisini gezdi. Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara helva ikram edilmesiyle son buldu. - BAYBURT