Bayburt'ta Ahilik Haftası'nda 80 yaşındaki hırdavatçı Metin Özyurt yılın ahisi seçildi - Son Dakika
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Bayburt'ta Ahilik Haftası'nda 80 yaşındaki hırdavatçı Metin Özyurt yılın ahisi seçildi

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Bayburt\'ta Ahilik Haftası\'nda 80 yaşındaki hırdavatçı Metin Özyurt yılın ahisi seçildi
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Bayburt'ta 39. Ahilik Haftası kapsamında Saray Bahçesi'nde düzenlenen programda 80 yaşındaki hırdavatçı Metin Özyurt 'Yılın Ahisi' seçildi. Özyurt'a kaftanı giydirilip plaketi protokol tarafından takdim edilirken, yılın kalfası ve çırağı ile yılın esnaflarına da ödülleri verildi.

Bayburt'ta 39. Ahilik Haftası kapsamında Saray Bahçesi'nde kutlama programı düzenlendi. Programda 80 yaşındaki hırdavatçı Metin Özyurt, 'Yılın Ahisi' seçildi.

14-20 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Ahilik Haftası programında esnaflardan oluşan bar ekibi halk oyunları gösterisi sundu. Samet Erdaş tarafından Ahi Evran'ın Öğütleri adlı gösterinin de sahnelendiği programda, yılın esnaflarına plaketleri verildi.

Yılın Ahisi seçilen 80 yaşındaki hırdavatçı Metin Özyurt'a kaftanı giydirildi. Özyurt'a plaketi Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yunus Çil tarafından takdim edildi.

'Yılın Kalfası' Sami Yusuf Kalkan'a plaketi Ticaret İl Müdürü Fatma Karakaya ve Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Bilgin tarafından verildi. Yılın Çırağı Ravza Nur Büyükhan'a ise hediyesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney ile İl Emniyet Müdürü Barış Erkol tarafından takdim edildi.

Hikmet Sarıkan, Mihmail Sabırlı, Abdulsemih Çakmak, Yeliz Akçay, Mafire Medine Yıldırım ve Hacı Hasanoğlu da 'Yılın Esnafı' plaketlerini oda başkanlarının elinden aldı.

Programda konuşan Vali Mustafa Eldivan, Ahilik kültürünün alın teri, helal kazanç, kardeşlik ve dayanışma değerlerini taşıyan köklü bir miras olduğunu söyledi. Eldivan, bu değerlerin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Program, vatandaşlara Ahilik pilavı ikram edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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