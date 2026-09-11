Bayburt'ta aronya üreticisi Önder Turan'a Tarım Müdürlüğünden saha ziyareti yapıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta aronya üreticisi Önder Turan'a Tarım Müdürlüğünden saha ziyareti yapıldı

Bayburt\'ta aronya üreticisi Önder Turan\'a Tarım Müdürlüğünden saha ziyareti yapıldı
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Bayburt'un Gümüşdamla köyünde aronya üretimi yapan çiftçi Önder Turan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından ziyaret edildi. Ziyarette aronyanın Bayburt'ta yaygınlaştırılması ve alternatif üretim alanlarının geliştirilmesi ele alındı.

Bayburt'un Gümüşdamla köyünde tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan aronya üretimi yapan çiftçi Önder Turan ziyaret edilerek üretim alanında incelemelerde bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Muammer Araz, aronya yetiştiriciliği hakkında Turan'dan bilgi aldı.

Ziyarette aronya yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve üretim süreci konuşuldu. Ürünün Bayburt'ta yaygınlaştırılması, tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması ve alternatif üretim alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Üreticilerin tarımsal faaliyetlerine yönelik saha çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta aronya üreticisi Önder Turan'a Tarım Müdürlüğünden saha ziyareti yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta aronya üreticisi Önder Turan'a Tarım Müdürlüğünden saha ziyareti yapıldı - Son Dakika
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