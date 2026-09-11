Bayburt\'ta aronya üreticisi Önder Turan\'a Tarım Müdürlüğünden saha ziyareti yapıldı

Bayburt'un Gümüşdamla köyünde tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan aronya üretimi yapan çiftçi Önder Turan ziyaret edilerek üretim alanında incelemelerde bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Muammer Araz, aronya yetiştiriciliği hakkında Turan'dan bilgi aldı.

Ziyarette aronya yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve üretim süreci konuşuldu. Ürünün Bayburt'ta yaygınlaştırılması, tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması ve alternatif üretim alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Üreticilerin tarımsal faaliyetlerine yönelik saha çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.