Bayburt'ta ayı evlere zarar verdi - Son Dakika
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Yerel

Bayburt'ta ayı evlere zarar verdi

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Bayburt'un Üzengili köyünde yaşayan vatandaşların yayla evlerine ayı girdi. Ayı, eşyaları parçalayarak evleri dağıttı, kapıları ve pencereleri kırdı. Evlerine dönen vatandaşlar ayının izlerini cep telefonuyla kaydetti. Şans eseri vatandaşların evlerde olmaması olası bir ayı saldırısının önüne geçti.

08.05.2024 08:34
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Bayburt'ta yayla evine giren ayı eşyaları dağıttı kapı ve pencereleri kırdı

BAYBURT - Bayburt'un Üzengili köyünde yaşayan vatandaşların yayla evlerine ayı girdi. Kış uykusundan uyanan ve aç olduğu tahmin edilen ayı eşyaları parçaladı, evin altını üstüne getirdi, kapıları ve pencereleri kırdı. 5 vatandaşın evine girerek her yeri dağıtan ayı, ayrıca bir vatandaşın evinin kapısını kırdı.

Yazın köyde, kışın yaylada yaşayan vatandaşlar yayladaki evlerini kontrol etmeye gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Eve birilerinin girdiğinden şüphelenen vatandaşlar duvarlarda, yataklarda, yerlerde ayının pençe izlerini görünce evlerine ayının girdiğine emin oldular. Evlerinin dağıtıldığını gören vatandaşlar, evin dağınık halini, ayının izlerini cep telefonuyla kaydettiler.

"Ayının izleri, burada da var izleri" diyerek türkü söyledi

Savaş alanına dönen evi cep telefonuyla kaydeden Recep Aktürk isimli vatandaş, "Ayının izleri, burada da var izleri" diyerek türkü söyledi, olaya şakayla yaklaştı. O anlar yüzlerde tebessüm oluştururken, şans eseri vatandaşların evlerde bulunmaması olası bir ayı saldırısının önüne geçti.

Bayburt\'ta ayı evlere zarar verdi
Kaynak: İHA

Bayburt, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta ayı evlere zarar verdi - Son Dakika

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