Bayburt'ta Balık Satış Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayburt'ta Balık Satış Denetimi

Bayburt\'ta Balık Satış Denetimi

Bayburt'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından balık satış yerlerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde balık boy ölçümleri yapıldı ve satışa sunulan balıkların miktarı kontrol edildi. Yasaklı türler hakkında bilgilendirme yapıldı.

11.09.2024 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta balık satış yerlerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlerde ekipler, balık tezgahlarında balık boy ölçümleri yaptı. Ekiplerce, satışa sunulan balıkların belirlenen miktarın altında olup olunmadığına bakıldı, av yasağı bulunan türler kontrol edildi. Satış yasağına uygunsuz bir durumun tespit edilmediği denetimlerde, satıcılara uyulması gereken kurallar hatırlatıldı, yasaklı türler hakkında bilgi verildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, bayburt, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Balık Satış Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
16:18 Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar’ın durumu nasıl Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar'ın durumu nasıl? Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi
16:13 İmzaların atılması an meselesi Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor İmzaların atılması an meselesi! Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor
16:13 Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi
16:12 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı
15:53 Eczanede kan donduran olay İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı Eczanede kan donduran olay! İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı
15:51 Üsküdar’da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü Üsküdar'da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü
15:40 Şarkıcı Çağla, 10 yıllık evliliğinin neden bittiğini anlattı: Eşim, bizi Adana Demirspor için terk etti Şarkıcı Çağla, 10 yıllık evliliğinin neden bittiğini anlattı: Eşim, bizi Adana Demirspor için terk etti
15:39 Konya’da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu Konya'da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 10:59:49. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Balık Satış Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement