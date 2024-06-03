2024 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmaları' ilçe aşamaları yapıldı.
Bayburt İl Müftülüğünce düzenlenen Ezanı Güzel Okuma yarışmasında Ulu Camii Müezzin Kayyımı İsa Atar birinci, Arpalı Leylekli Camii Müezzin Kayyımı Yunus Saymaz ikinci, Akşemsettin Camii Müezzin Kayyımı Emrah Yüce üçüncü oldu.
Etkili Hutbe Sunumu yarışmasında ise Zülküf Bozkurt Camii İmam Hatibi Nihat Doğan birinci, Darıca Köyü Camii İmam Hatibi Muhammet Yavuz ikinci, Efendi Bayram Camii Müezzin Kayyımı Kemal Demir üçüncü oldu.
İl Müftüsü Bayram Danacı, yarışmalara katılan din görevlilerine başarılar dileyerek, dereceye girenleri tebrik etti. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt'ta Cami Yarışmaları Sonuçlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?