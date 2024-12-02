Bayburt\'ta Çoruh Nehri Kısmen Buz Tutuyor

Bayburt'ta Çoruh nehri kısmi buz tuttu
BAYBURT - Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Bayburt'ta Çoruh nehrinin yüzeyi kısmi buz tuttu.
Geçtiğimiz hafta görülen kar yağışının ardından Bayburt'ta kuru soğuk hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Geceleri sıfırın altına 18 dereceye düşen hava sıcaklığı akarsu, göl ve şadırvanları dondurdu.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Çoruh nehrinin yüzeyi buzla kaplandı. Nehir üzerinde oluşan buzun kalınlığı 3 santimetreyi buldu. Kentte park halindeki araçların camları buzla kaplandı, bitkiler kırağı tuttu.
Vatandaşlar, "Bayburt'ta soğuk hava etkili. Soğuklar adeta her şeyi dondurdu" ifadelerine yer verdi.
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