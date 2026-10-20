Bayburt\'ta Dede Korkut Yurdu\'nun deprem projesi teknik toplantıda ele alındı

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen Dede Korkut Öğrenci Yurdunun deprem güçlendirme projesine ilişkin teknik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, projeye ilişkin teknik ayrıntılar mimar ve mühendislerin katılımıyla ele alındı.

İnşaat ve Emlak Şube Müdürü Adem Saka başkanlığında düzenlenen toplantıda, yurdun deprem güçlendirme projesi üzerinden teknik değerlendirmeler yapıldı. Proje kapsamında hazırlanan çalışmalar incelenerek güçlendirme uygulamasına ilişkin teknik konular üzerinde duruldu.

Toplantıya, İl Özel İdaresi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden mimar ve mühendisler katıldı.