Bayburt'ta Dolandırıcı Çetesi Çökertildi

Yerel

Erdoğan\'ın Özel için sarf ettiği sözler, çok su kaldırır

Bayburt polisi dolandırıcı çetesi kuran 11 kişiyi kıskıvrak yakaladı

BAYBURT - Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcı çetesine yönelik Mersin'de yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Asayiş Daire Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü destekleri ile araç kiralama ve kasko-sigorta bedeli bahanesiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüpheli şahıslara karşı yapılan operasyonda dolandırıcıların 651 vatandaşı 14 milyon 322 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Şahıslara ait olduğu belirlenen ev ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda, 32 adet cep telefonu, 24 adet sim kartı, 49 adet banka kartı, 19 adet bilgisayar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 2 adet şarjör, 135 adet fişek, 917 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet para sayma makinesi, 1 adet el telsizi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 600 lira değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Ayrıca şüpheli M. B. isimli şahsın 36 dosyadan arandığı, nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından toplamda 20 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşıldı.

Çıkarıldıkları mahkemece 11 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklandı, 5 şahıs adli kontrol şartıyla, 2 şahıs ise savcılıkça serbest bırakıldı.