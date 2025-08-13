Bayburt\'ta Elektrik Çarpması: Genç Ağır Yaralı

Bayburt'un Kop köyünde ot toplamak için tarlaya giden genç, iddiaya göre dönüşte Bayburt Group İnşaat firmasının döküm yaptığı alanda elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşan genç Erzurum'da tedavi altına alınırken, ailesi ve köy sakinleri olayın sorumlusu olarak Bayburt Group İnşat firmasını gösterdi.

Bayburt'un Kop köyü Kıskaçlı mevkisinde 22 yaşındaki Yunus Ağbal, traktörüyle tarladan ot getirdiği sırada Bayburt Group İnşaat firmasının tünel atıklarıyla yolu kapattığını fark etti. Ağbal, yolun nerede olduğunu görmek için traktörden inerek yürüdüğü esnada iddiaya göre döküm yapılan alanın yükselmesi nedeniyle yere mesafesi sadece 60 santimetre olan yüksek gerilim hattı tellerinden gelen akıma kapıldı. Şantiyede çalışan bir işçi, oradan geçerken yerde yatan Ağbal'ı fark ederek, köy sakinlerine haber verdi. Olay yerine gelen köy sakinlerinden Fuat Temuçin, gencin ayaklarını toprağa sokarak ilk müdahaleyi yaptı. Temuçin, zaman kaybetmeden durumu 112'ye bildirdi. Sağlık ekiplerince önce Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ağbal, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Ağbal'ın tedavisi sürüyor.

Söz konusu döküm alanları için bazı köy sakinlerinin tarlalarını kiraladığı, bu durumun diğer köylüler arasında tartışmalara yol açtığı öğrenildi. Köy sakinlerinden bazıları, döküm için imza verenlere sert tepki göstererek, "Bu çöpün buraya dökülmesinde kimin imzası varsa Allah sorsun" diyerek sitem etti.

"Sorumlular hesabını versin"

Tüm vücudu sargıya alınan Yunus Ağbal, elektrik çarptıktan sonrasını hatırlamadığını belirterek, "Tarladan ot getirmeye giderken saat 16.00 sıralarında Bayburt Group adlı firmanın yolu kapattığını gördüm. Traktörden inip yolun nereye gittiğine bakmak için tepeye çıktım. Yolu direklerin tellerine kadar doldurdukları için beni elektrik çarptı. Vücudumda 3'üncü derece yanıklar var. Olay anına, elektrik çarpmasına dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Sorumlularının hesabını vermesini istiyorum" dedi.

"Benim çocuğumun çok canı yandı"

Anne Naime Ağbal, Bayburt Group İnşaat firmasına tepki göstererek, "Benim oğlum elektriğe kapıldı. Çok yaralı, benim ciğerim yanıyor. Bayburt Group'tan çok şikayetçiyim" diye konuştu.

Firmanın hayvanlarının telef olmasına neden olduğunu da söyleyen Ağbal, "Hayvanlarım da murdar oldu. Kimisini kurtardım, kimisini kurtaramadım. Ben onlardan, Bayburt Group'tan çok şikayetçiyim. Benim çocuğumun canı çok yandı, benim canım yandı, onların da canı yansın. Malı da bir kenara attım. Önemli olan benim çocuğum. Çocuğumdan başka dünyam yok. Bunlardan çok şikayetçiyim, çok. Hem canımız gitti, hem malımız gitti" dedi.

"Canımıza kastettiler, artık yeter"

Ağbal'ın amcası Mihmail Ağbal ise, olayın tek sorumlusunun Bayburt Group firması olduğunu ileri sürerek, "Yeğenim Yunus, tarladan gelirken buradaki yüksek gerilim hattından gelen elektriğe kapılıyor. Çocuk, yolu bulmak için traktörle aşağıya inmiş. O gün hava yağmurluydu, biraz yürümüş. O yürüdüğü yerde elektriğe kapılıyor. Çocuk şu anda Erzurum'da tedavi görüyor, vücudunda 3'üncü derece yanıklar var. Canıyla cebelleşiyor. Bu yaşananların tek sebebi Bayburt Group firmasıdır. Vatandaşın tapulu yerlerine döküm yapmışlar. Altını çiziyorum, bunların tek sebebi Bayburt Group. Buna birileri artık dur desin. Bizim malımıza kastettiler, sesimiz çıkmadı. Hayvanlar zehirli su içti öldü, sesimiz çıkmadı. Bu sefer de canımıza kastettiler. Yeter, artık dayanamıyoruz" şeklinde konuştu.

"Lanet olsun yaptıkları tünele"

Amca Halil İbrahim Ağbal da Bayburt Group'un yaptığı çalışmalardan dolayı köy halkının mağdur olduğunu, yıllardır devam eden çalışmaların yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. 2012'de başlayan tünel inşaatından bu yana toz, kirlilik ve ulaşım sorunları yaşadıklarını belirten Ağbal, "2012 yılında Bayburt Group burada tünel inşaatı başlattı, keşke başlatmasaydı. Hemşehrimiz diye sevindik ama keşke başlamasaydılar. Ben 20-22 sene Bayburt'ta memurluk yaptım. 15 senedir de köyümde yaşıyorum. Keşke yaşamasaydım, bıktım. Bunların yaptıkları işlerden bıktım. Ne evimize tozdan girebiliyoruz, ne köyümüzden dışarı çıkabiliyoruz, ne suda alabalık yaşıyor, ne dağda arı yaşıyor. Bıktık bunlardan. Lanet olsun bunların yaptıkları tünele" dedi.

"Yaşamaktan bıktık, en son köyü terk edeceğiz"

Bayburt Group'un bitmek bilmeyen işlerinden yaka silken Ağbal, "12 senedir bu hafriyatı şantiyeden çıkarıp sağa sola döküyorlar. Bıktık, yaşamaktan bıktık. En sonunda köyümüzü terk edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ağbal, "Hayvanlarımızın geçecek yeri yok. Menfez yaptılar, menfezlerde temizlik yok. Taşların üstünden, demirlerin üstünden hayvanlarımız geçiyor" diyerek tepki gösterdi.