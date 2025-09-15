Bayburt\'ta Engel Tanımayan Mevlid-i Nebi Programı

Bayburt İl Müftülüğünce, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.
Kur'an tilaveti ile başlayan programda, engelli bireyler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şiirler ve ilahiler seslendirildi.
Programın devamında Mevlid-i Nebi sinevizyonu izletildi ve Engelli Koordinatörü Şükran Yıldırım tarafından 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu sohbet gerçekleştirildi. - BAYBURT
