Bayburt\'ta hasat sezonu boyunca biçerdöver kontrolleri ve üreticilere bilgilendirme sürüyor

Bayburt'ta hububat hasadı sezonunun başlamasıyla birlikte biçerdöver kontrolleri ve üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Kontrollerde biçerdöver ayarları, dane kayıpları, operatör ve makine belgeleri ile yangın tedbirleri inceleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, teknik personelle birlikte üreticileri ziyaret ederek hasat süreci hakkında bilgi aldı.

İncelemelerde, biçerdöverlerin çalışma ayarları ile hasat sırasında oluşan dane kayıpları gözden geçiriliyor, operatör ve makine belgeleri de kontrol ediliyor.

Üreticilere doğru hasat uygulamaları ile anız yangınlarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi veriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat döneminde yangın riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda üreticileri bilgilendiriyor. Ekiplerin biçerdöver kontrollerinin hasat sezonu boyunca sürdüreceği bildirildi.