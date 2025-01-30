Bayburt\'ta İnşaat Ustalarına Yetki Belgesi Zorunluluğu

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İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ustaların yetki belgesi olmadan çalışması yasaklandı.

Bayburt Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 28.01.2025 tarih ve 11609632 sayılı yazı ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 28. maddesi kapsamında yetki belgesi zorluluğuna uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren tüm ustaların yetki belgesine sahip olması zorunlu hale getirildi. Yetki belgesi olmayan ustaların çalıştırılması yasaklandı. Konuyla alakalı yapılan yazılı açıklamada, "Yapı sahipleri, müteahhitler ve yapı denetim kuruluşları, inşaatta çalışan ustaların yetki belgelerini kontrol etmek ve belgesiz çalışanları tespit etmeleri halinde 6 iş günü içinde ilgili idareye bildirmekle yükümlüdür.

Yetki belgesi olmayan usta çalıştırılması durumunda, yapı sahipleri, müteahhitler ve yapı denetim kuruluşları sorumlu tutulacaktır. Yetkili idare tarafından tespit edilmesi halinde yasal işlemler başlatılacaktır. İlgili idareler, yapı denetim kuruluşlarının bu yükümlülüğü yerine getirip getirmediğini denetleyecek, aksi takdirde konuyu Valiliğe (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) bildirecektir.

Kanuna aykırı davrananlar hakkında idari yaptırımlar ve cezai işlemler uygulanacaktır.

Yetki belgesi bulunmayan inşaat ustalarının bir an önce belgelerini almaları büyük önem arz etmektedir.

Aksi takdirde yetki belgesi olmadan herhangi bir inşaatta çalışmaları mümkün olmayacaktır ve hem kendileri hem de çalıştıranlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. İlgili tüm tarafların yasal sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı. - BAYBURT