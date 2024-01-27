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Bayburt'ta kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu - Son Dakika
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Bayburt'ta kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu

Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan kar gece saatlerinde etkisini artırarak, kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, sokak ve mahalle aralarında kar temizleme çalışmalarına başladı. Hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü. Vatandaşlar, daha fazla kar yağışının çiftçinin yararına olacağını belirtti.

Bayburt\'ta kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu
27.01.2024 - 22:35,  Güncelleme: 22:54
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Bayburt'ta kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu

BAYBURT - Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan kar gece saatlerinde etkisini artırarak, kenti beyaza bürüdü. Dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt'ta beklenen kar sonunda geldi, kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi buldu.

Yer yer kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı yağışın ardından, sahada hazır bulunan Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, kepçe ve kar küreme araçlarıyla sokak ve mahalle aralarında çalışma başlattı. Vatandaşların ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerde çalışma yürüten ekipler, yollarda biriken karları temizlediler. Bir yandan da Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri de kaldırımlardaki karları kürek ve süpürgelerle süpürerek temizlik çalışmalarını sürdürüyorlar.

Gece saatlerinde eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ise gündüz saatlerinde yağan karın etkisiyle eksi 4 derece olarak ölçüldü. Kuraklık olmaması adına kar yağışına sevinen vatandaşlar, kuru soğuk ve ayazdan etkilendiklerini belirterek, havanın çok soğuk olduğunu bildirdiler. Köyde yaşayan, Bayburt'ta kışın çok soğuk olduğunu, bu nedenle zorlandığını belirten bir vatandaş "Bayburt güzel, sakin, huzurlu bir şehir ama kış çok çetin geçiyor. Onun dışında Bayburt'umuzu çok seviyoruz" dedi.

Kar olmayınca yaz aylarının kurak geçtiğini daha fazla kar yağışının olmasının çiftçinin yararına olacağını belirten Osman Köse isimli vatandaş ise, kar yağışını yetersiz bulduğunu ve Bayburt'ta eski kışların kalmadığını vurgulayarak, "Bu senelerde gittikçe karın azaldığını görüyoruz ama yağmurlarla beraber Allah bu durumu tamamlıyor. Kar yağışı ne kadar çok olursa su o kadar bereketli olur. Şu an yağan kar yetersiz, 50 santimetreyi bile bulmadı. En azından arazide 1 metreye yakın kar olması lazım lazım ki, su kaynakları çoğalsın. Kar yavaş yavaş eridiği müddetçe, toprağın altına sızar ve toprağın altında nem meydana getirir. Yağmur sürekli yağdığı için toprak suyu çekmez. Karı ise toprak tutar, emer suların birikmesine, suların yer altında toplanmasına sebebiyet verir. Karın bereketi daha fazladır diyebiliriz" diye konuştu.

Bununla birlikte Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı yeni haftayla birlikte Bayburt Merkez ve ilçelerinde eksi 8 ila 15 derece arasında değişkenlik gösterecek, karlı hava yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bayburt'ta kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu - Son Dakika
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