Bayburt\'ta Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

Bayburt'ta Hayvan Satış Pazarı'nda hazırlık çalışmaları sürerken kurban kesim yerleri belli oldu.

Kentteki tek kurbanlık satış yeri olan Canlı Hayvan Pazarındaki çalışmalar kapsamında Kurban Bayramı süresince hayvanların her türlü sağlık problemiyle ilgilenilecek. Pazarda aynı zamanda kurbanlık dişi hayvanların gebelik kontrolleri de yapılacak. Ayrıca vatandaşların huzurlu bir şekilde kurban alışverişlerini yapabilmeleri için emniyet ve zabıta müdürlüğü personeli işbirliği içinde olacağı hayvan pazarında sahte parayla alışverişin ve çıkabilecek tartışmaların önüne geçilebilmesi için her türlü tedbir alınarak mobil bankacılık aracılığıyla para transferlerinin rahatça yapılabilmesi adına ücretsiz wifi ağı oluşturuldu. 31 Mayıs Cumartesi gününden Kurban Bayramı'nın 3. günü olan 8 Haziran Pazar gününe kadar açık olacak olan Hayvan Pazarı'nda ayrıca kantar hizmeti de verilecek.

Yakalama timi teyakkuzda olacak

Bayramın birinci gününden itibaren verilecek bir diğer hizmet ise kaçan kurbanlıklar ile ilgili. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kaçan hayvanlara sakinleştirici iğne ile müdahale edebilecek bir ekip oluşturuldu. Bu ekip bayram boyunca kaçan kurbanlık hayvan ihbarlarını değerlendirecek.

Kurban kesim yerleri belli oldu

Bayram öncesi hazırlıklar hummalı bir şekilde sürerken Kurban Komisyonu da bayramda alınacak önlemleri ve kurban kesim yerlerini açıkladı. Belirlenen kurban kesim yerleri şöyle: Bayburt Belediyesine ait mezbahane, Şingah Mahallesi Doğan Sokaktaki Boş Arazi (Yem Fabrikası Yanı), Köroğlu Çiftliği (İspir Yolu Üzeri) Murat Önal, Salih Altun'a ait mandıra ( Kayış Kıran Mevkii), Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesi Hayvan Pazarı, Hakan Keser'e ait hayvan çiftliği ( Kayış Kıran Mevki), Yaşar Küçük'e ait mandıra (Cezaevi Yolu Üzeri), Muradiye Yurdu( Esentepe Mahallesi), Can Bayrak Çiftliği (Çaykara Yolu Üzeri) Hanefi Sansu'ya Ait Mandıra (Zahit Mahallesi Bolu Sokak Polis Okulu Karşısı)

Kurban komisyonu tarafından belirlenen bu yerler dışında kesime izin verilmeyecek.

Ayrıca, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise bayram boyunca kurban kesim alanlarındaki sterilizasyon ve kesimden sonra geride kalan atıkların bertaraf edilmesi gibi hizmetlerde bulunacak. - BAYBURT