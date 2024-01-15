 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bayburt'ta nadir görülen karaca tek başına dolaşırken görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt'ta nadir görülen karaca tek başına dolaşırken görüntülendi

Bayburt'ta köyün yakınlarına kadar inip tarlalarda tek başına dolaşan karaca, cep telefonu kamerasına yansıdı. Doğa Koruma Birliği'nin yayımladığı kırmızı listede yer alan ve koruma altında olan karaca, Bayburt'ta nadir görülen bir türdür. Şalcılar köyü yakınında karacayı gören bir vatandaş, onu cep telefonuyla kaydederek hayranlıkla izledi. Kısa bir süre sonra karaca koşarak uzaklaştı.

15.01.2024 - 08:32,
Abone Ol

Bayburt'ta tek başına dolaşan karaca görüntülendi

BAYBURT - Bayburt'ta köyün yakınlarına kadar inip tarlalarda tek başına dolaşan karaca cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan karaca, Bayburt'ta görüntülendi. Şalcılar köyü yakınına kadar inen karacayı yoldan geçerken gören bir vatandaş gözlerine inanamadı. Bayburt'ta çok nadir görülen karacayı cep telefonuyla kaydeden vatandaş, "Sen ne güzelsin" demekten kendini alamadı.

Kısa bir süre görüntülenen karaca daha sonra koşarak uzaklaştı.

Bayburt\'ta nadir görülen karaca tek başına dolaşırken görüntülendi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bayburt, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta nadir görülen karaca tek başına dolaşırken görüntülendi - Son Dakika


09:00
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
08:46
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı
08:33
Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel'e tepkiler çığ gibi: Siyonist köpek defol Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel'e tepkiler çığ gibi: Siyonist köpek defol
08:18
Beşiktaş'ta Yangında Hayatını Kaybeden Nazlı Hilal Yalman'ın Cenazesi Bursa'da Defnedildi Beşiktaş'ta Yangında Hayatını Kaybeden Nazlı Hilal Yalman'ın Cenazesi Bursa'da Defnedildi
08:04
Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı
08:04
Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası bombayı patlattı! İşte Arda Güler'in lakabı Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası bombayı patlattı! İşte Arda Güler'in lakabı
07:53
İzmir'de genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı İzmir'de genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı
07:44
Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır

Son Dakika
09:00 İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
08:46 Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı
08:33 Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel'e tepkiler çığ gibi: Siyonist köpek defol
08:18 Beşiktaş'ta Yangında Hayatını Kaybeden Nazlı Hilal Yalman'ın Cenazesi Bursa'da Defnedildi
08:04 Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı
08:04 Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası bombayı patlattı! İşte Arda Güler'in lakabı
07:53 İzmir'de genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı
07:44 Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır
07:05 Düğünde halay çeken eski sevgilisini öldürüp intihar etti
00:35 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 09:17:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta nadir görülen karaca tek başına dolaşırken görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement