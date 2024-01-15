Bayburt\'ta nadir görülen karaca tek başına dolaşırken görüntülendi

Bayburt'ta tek başına dolaşan karaca görüntülendi

BAYBURT - Bayburt'ta köyün yakınlarına kadar inip tarlalarda tek başına dolaşan karaca cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan karaca, Bayburt'ta görüntülendi. Şalcılar köyü yakınına kadar inen karacayı yoldan geçerken gören bir vatandaş gözlerine inanamadı. Bayburt'ta çok nadir görülen karacayı cep telefonuyla kaydeden vatandaş, "Sen ne güzelsin" demekten kendini alamadı.

Kısa bir süre görüntülenen karaca daha sonra koşarak uzaklaştı.