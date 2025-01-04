Bayburt'ta Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Görüntülendi

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Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Bayburt'ta dron ile böyle görüntülendi

BAYBURT - Nesli tükenme tehlikesi altında olan, kedigiller familyasına ait bir tür olan ve ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, Bayburt'ta dron kamerasıyla görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğikırmızı listesindeki vaşaklar, Bayburt'ta bir ay içerisinde 2 kez görüldü.

Bayburt'un merkez ilçesine bağlı Kurbanpınar köyünde yiyecek arayan bir vaşak, Veysel Karani Yerlikaya isimli vatandaşın dron kamerasına yansıdı. Normal bir kediden beş kat daha büyük olan vaşağın dron ile izini süren Yerlikaya'nın görüntülerinde karlı arazide vaşağın ilerlediği, uzunca bir süre uzaklara baktığı görülüyor. Yerlikaya, insanlardan uzakta ormanlık, kayalık alanlarda yaşayan vaşağın daha sonra uzaklaşarak gözden kaybolduğunu belirtti. Öte yandan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan vaşaklar, birkaç gün önce Bayburt'un Kitre köyünde görülmüş, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.