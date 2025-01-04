Bayburt'ta Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayburt'ta Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Görüntülendi

Geniş Video İzle

Vaşak, Bayburt'ta dronla görüntülendi; nesli tükenme tehlikesi altında olduğu vurgulandı.

04.01.2025 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Bayburt'ta dron ile böyle görüntülendi

BAYBURT - Nesli tükenme tehlikesi altında olan, kedigiller familyasına ait bir tür olan ve ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, Bayburt'ta dron kamerasıyla görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğikırmızı listesindeki vaşaklar, Bayburt'ta bir ay içerisinde 2 kez görüldü.

Bayburt'un merkez ilçesine bağlı Kurbanpınar köyünde yiyecek arayan bir vaşak, Veysel Karani Yerlikaya isimli vatandaşın dron kamerasına yansıdı. Normal bir kediden beş kat daha büyük olan vaşağın dron ile izini süren Yerlikaya'nın görüntülerinde karlı arazide vaşağın ilerlediği, uzunca bir süre uzaklara baktığı görülüyor. Yerlikaya, insanlardan uzakta ormanlık, kayalık alanlarda yaşayan vaşağın daha sonra uzaklaşarak gözden kaybolduğunu belirtti. Öte yandan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan vaşaklar, birkaç gün önce Bayburt'un Kitre köyünde görülmüş, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Bayburt, Yaşam, Dünya, Vaşak, Yerel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:54 Orhan Gencebay’dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri
12:01 Ferdi Tayfur’a veda günü Hayranları AKM’ye akın etti Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
15:07 Ünlü astrolog Fenerbahçe’nin şampiyon olacağı yılı açıkladı Ünlü astrolog Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı
14:51 Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu
14:45 İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu
14:44 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti Nevzat Bahtiyar'ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti
14:43 Arda Güler piyasa değerini 3’e katladı Arda Güler piyasa değerini 3'e katladı
14:41 Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
14:37 Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı
14:31 Özel okul fiyatları arşa çıkacak Özel okul fiyatları arşa çıkacak
14:30 Dünya devi Osimhen’i Galatasaray’dan koparacak formülü buldu Dünya devi Osimhen'i Galatasaray'dan koparacak formülü buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 13:25:42. #1.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.