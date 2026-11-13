Bayburt\'ta öğretmenler için okçuluk ve dart turnuvası madalya töreniyle sona erdi

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta düzenlenen geleneksel okçuluk ve dart turnuvaları, final müsabakalarının ardından tamamlandı.

Farklı branş öğretmenlerinin katıldığı turnuvalarda, kıyasıya rekabetin yanında dostluk ve dayanışma da ön plana çıktı. Turnuvalarda mücadele eden öğretmenler, hem sportif becerilerini sergiledi hem de keyifli vakit geçirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da final karşılaşmalarını takip etti. Müsabakaların ardından derece elde eden öğretmenlere madalyaları verildi.