Bayburt'ta Pazarcılık Yapan Esnafın Güler Yüzü

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Bayburt'ta uzun yıllardır pazarcılık yapan pazar yeri esnaflarından Selim Gazioğlu güler yüzüyle, enerjisiyle, sempatisiyle herkesin sevgisini kazandı. 25-26 yıldır pazarcılıkla uğraşan Gazioğlu, her gelen müşteriyle ayrı ayrı ilgilenerek güler yüzü, neşesi sayesinde tezgahta ürün bırakmıyor.

"Kayısı meyvelerin dayısı, domates değil çikolata satıyoruz, dalları bastı kiraz yetişirsen alırsın biraz" diyerek tezgahta sebze, meyve satan Gazioğlu'nun neşeli hallerini gören vatandaşlar ise Gazioğlu'ndan alışveriş yaparak günü tamamlıyorlar. 25-26 senedir pazarcılık yaptığını, vatandaşların uygun fiyatın yanı sıra güler yüze geldiğini bu süre zarfında deneyimlediğini belirten Gazioğlu, "İşimi çok seviyorum, 25-26 senedir bu işi severek yapıyorum. Güler yüzümüzle, neşemizle burada sebze, meyve satıyoruz" dedi.

Sabahın erken saatlerinde tezgah başına geçen, satış yapabilmek için yorulmadan, usanmadan bağıran Gazioğlu, farklı farklı maniler söyleyerek, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Sürekli mani söyleyip, her gelen müşteriye tek tek cevap veren Gazioğlu, kendince kampanyalar yaparak, belirlediği şanslı müşterilere indirim yapıyor. "Kiminin duası, kiminin parası" diyerek satışını sürdüren Gazioğlu, çoğu kez müşterilerine uyguna sebze, meyve satıyor.

Bitip tükenmeyen enerjisiyle, neşesiyle pazar yerinin gözdesi haline gelen Gazioğlu, işini severek yapmanın önemine değinerek, "25-26 yıldır bu mesleği yapıyorum, severek yaptığım bir meslek. Ürünlerimiz Adana'dan, Antalya'dan, Mersin'den günlük olarak geliyor. İnsanlar güler yüzümüze geliyor, fiyatlarımıza geliyor. Böyle neşeli neşeli insanlara sebze, meyve ulaştırabilmek için biz buradayız. Domateste bugün süper bir kampanyalarımız var, çikolata niyetine domates satıyoruz. Domatese domates denilmez, adeta çikolata bu domatesler" dedi. - BAYBURT