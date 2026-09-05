Bayburt'ta şiddetle mücadele seminerinde cezaevi personeline 6284 sayılı kanun anlatıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta şiddetle mücadele seminerinde cezaevi personeline 6284 sayılı kanun anlatıldı

Bayburt\'ta şiddetle mücadele seminerinde cezaevi personeline 6284 sayılı kanun anlatıldı
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Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, M Tipi Ceza İnfaz Kurumu personeline kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verdi. Eğitimde 6284 sayılı kanun, tedbir kararları ile Alo 183, KADES ve 112 ihbar hatları tanıtıldı.

Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personellerince, M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeline 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında seminer verildi.

Seminerde şiddetin tanımı, etkileri, türleri ve nedenleri ile Türkiye'de ve dünyada yaygınlığı ele alındı. Ayrıca 6284 sayılı kanun kapsamında uygulanan önleyici ve koruyucu tedbir kararları hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitimde şiddete tanık olma veya şiddete maruz kalma durumunda başvurulabilecek mekanizmalar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara Alo 183, KADES ve 112 üzerinden ulaşılabilecek destek ve ihbar kanalları anlatıldı.

Seminerde ayrıca kamu personelinin kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgiler verilerek farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: İHA

Cezaevi, Bayburt, KADES, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta şiddetle mücadele seminerinde cezaevi personeline 6284 sayılı kanun anlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta şiddetle mücadele seminerinde cezaevi personeline 6284 sayılı kanun anlatıldı - Son Dakika
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