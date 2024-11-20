Bayburt'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 18 Bin 824 - Son Dakika
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Bayburt'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 18 Bin 824

Bayburt\'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 18 Bin 824

Ekim ayı itibarıyla Bayburt'taki trafiğe kayıtlı araç sayısı 18 bin 824'e ulaştı.

20.11.2024 12:37
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Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 18 bin 824 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Türkiye'de Ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,9'unu motosiklet, %35,6'sını otomobil, %8,2'sini kamyonet, %2,8'ini traktör, %1,4'ünü kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %1,4 azaldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde %19,1, özel amaçlı taşıtta %6,3, kamyonette %1,6, otobüste %0,3 artarken minibüste %18,4, kamyonda %14,5, motosiklette %11,7 ve traktörde %5,6 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %13,3 arttı

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %31,0, minibüste %20,9, otobüste %19,6, kamyonette %10,0 artarken özel amaçlı taşıtta %18,3, kamyonda %16,9, traktörde %15,5 ve otomobilde %1,1 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 30 milyon 883 bin 668 oldu

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,9'unu otomobil, %19,8'ini motosiklet, %15,1'ini kamyonet, %7,3'ünü traktör, %3,2'sini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 1 milyon 6 bin 9 adet taşıtın devri yapıldı

Ekim ayında devri(1) yapılan taşıtların %67,7'sini otomobil, %15,0'ını kamyonet, %10,0'ını motosiklet, %3,0'ını traktör, %1,9'unu kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde 2 milyon 170 bin 857 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,7 artarak 2 milyon 170 bin 857 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da %6,9 artarak 26 bin 806 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 144 bin 51 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %62,6'sı benzin yakıtlıdır

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin %62,6'sı benzin, %15,2'si hibrit, %12,1'i dizel, %9,0'ı elektrikli ve %1,1'i LPG yakıtlıdır. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 38 bin 61 adet otomobilin ise %34,4'ü dizel, %32,2'si LPG, %30,1'i benzin, %2,2'si hibrit ve %1,0'ı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-Ekim döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin %32,8'i 1300 ve altı, %22,3'ü 1401-1500, %16,2'si 1301-1400, %12,7'si 1501-1600, %6,3'ü 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin 316 bin 985'i gri renklidir

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin %38,6'sı gri, %26,0'ı beyaz, %13,0'ı siyah, %11,1'i mavi, %5,9'u kırmızı, %2,9'u yeşil, %0,8'i sarı, %0,8'i turuncu, %0,5'i kahverengi ve %0,4'ü diğer renklidir. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 18 Bin 824 - Son Dakika

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