Bayburt'ta trafik komisyonu Vali Eldivan başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı - Son Dakika
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Bayburt'ta trafik komisyonu Vali Eldivan başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı

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Bayburt\'ta trafik komisyonu Vali Eldivan başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı
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Bayburt İl Trafik Komisyonu Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi. Kent genelindeki trafik akışı ve ulaşım sorunlarının görüşüldüğü toplantıda, vatandaşların can ve mal güvenliği için alınabilecek tedbirler değerlendirilerek kararlar alındı.

Bayburt'ta İl Trafik Komisyonu Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelindeki trafik düzenlemeleri, ulaşım ve trafik akışında yaşanan sorunlar görüşüldü.

Toplantıda şehir içi ve il genelindeki trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi, ulaşımda karşılaşılan sorunların giderilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için alınabilecek tedbirlerin de konuşulduğu toplantıda, trafik düzenlemelerine ilişkin gündem maddeleri üzerinde durularak, kararlar alındı.

Alınan kararların ilgili kurumlar tarafından uygulanacağı ve trafik düzenlemelerine ilişkin çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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