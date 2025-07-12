Bayburt\'ta vatandaşlara aşure ikram edildi

Muharrem Ayı ve Aşure Günü dolayısıyla Bayburt İl Müftülüğünce vatandaşlara aşure ikram edildi.

Namaz sonrası Yakutiye Camii önünde düzenlenen programda Bayburt Vali Yardımcısı Yunus Coşkun ve İl Müftüsü Bayram Danacı vatandaşlara aşure ikram etti. Camide vaaz veren, hutbe okuyan Müftü Danacı, kardeşlik ve beraberlik mesajları verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne atıfta bulunan Danacı, aziz şehitler ve kahraman gaziler için dua etti. Daha sonra cami avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi. Vatandaşlar, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, aşure ikramında bulunan Bayburt Müftülüğüne teşekkürlerini ilettiler.

Programa Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, İl Müftüsü Bayram Danacı, müftülük şube müdürleri, gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlar katıldı. - BAYBURT