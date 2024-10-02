Bayburt\'ta Yaşlılar Günü Kutlandı

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Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla, Bayburt Devlet Hastanesi yönetimi tarafından hastanede tedavi gören yaşlı hastalar ziyaret edildi, yaşlı hastalara çeşitli hediyeler verildi.

Bayburt Devlet Hastanesi yönetimince hastanede yatışı devam eden yaşlılar ziyaret edilerek, Yaşlılar Günü kutlandı. Bayburt Devlet Hastanesi tarafından yapılan paylaşımda, "Bu anlamlı günde, yaşlı hastalarımızın moral ve motivasyonunu artırarak, onların toplum ve aileleri için ne kadar değerli olduklarını vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretler, aynı zamanda sağlık hizmetlerimizin insani boyutunu da güçlendirmiştir. Yaşlılarımızın yüzlerinde oluşturduğumuz küçük bir tebessüm bile, bizim için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur" ifadeleri yer aldı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlı bireyler, kendilerini ziyaret ederek, çeşitli hediyelerde bulunan hastane yönetimine teşekkür ettiler. Yönetim ise, yaşlılarla bir süre sohbet ederek, sağlık durumları hakkında bilgiler aldılar. - BAYBURT