Bayburt'ta Yeni Atlı Cirit Sahası Temeli Atıldı

Bayburt'ta yeni atlı cirit sahasının temeli atılarak yapımına başlandı

BAYBURT - Ata sporu ciridin yaşatıldığı Bayburt'ta, ciride büyük katkı sağlayacak yeni atlı cirit sahasının temeli, düzenlenen törenle atıldı. Temel atma töreninin ardından davul zurnalı cirit müsabakası düzenlendi.

Yaklaşık 38 milyon lira ihale bedelli cirit sahasının yapımına başlandı. 500 kişilik çelik konstrüksiyon tribünün, 40 adet at barınağının, 2 adet ikili soyunma odasının yer aldığı yeni cirit sahası, 2026 yılının Ocak ayında tamamlanarak, hizmete girecek. Aydınlatma ve sulama sistemlerinin de tamamlanmasıyla Bayburt Atlı Cirit Sahası, farklı organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

Törende konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, cirit sporuna gönül veren vatandaşlara, ata sporu ciridi yaşatma gayretinde bulunan kulüp başkanlarına ve Bayburt'u müsabakalarda başarıyla temsil eden bütün sporculara teşekkürlerini ileterek, yeni sahanın hayırlı olmasını temenni etti. Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, Bayburt'ta tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, yeni saha için çalışmaların başladığını dile getirdi. Köprücü, 2026 yılının Ocak ayında tamamlanacak olan sahanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından programa katılan il protokol üyelerinin inşaat başlangıç butonuna basmasıyla, inşaat çalışmaları başlatıldı. Daha sonra atlı spor kulüplerinin organizasyonu ile cirit maçı oynandı.

Öte yandan, Bayburt'ta faaliyet gösteren 11 cirit kulübünde toplam 137 cirit sporcu ve 112 lisanslı at bulunuyor. Yeni yılda tamamlanması planlanan bu çalışma sayesinde sporculara daha uygun antrenman ve müsabaka imkanı sunulacak.