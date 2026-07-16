Çatıksu Köy Konağı hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çatıksu Köy Konağı hizmete açıldı

Çatıksu Köy Konağı hizmete açıldı
16.07.2026 11:15  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Çatıksu köyünde yapımı tamamlanan köy konağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Vali, Belediye Başkanı ve protokol üyeleri katıldı.

Bayburt'un Çatıksu köyünde yapımı tamamlanan köy konağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Protokol konuşmalarının ardından edilen dualar eşliğinde kurdele kesilerek konağın açılışı yapıldı. Açılışın ardından davetlilere yemek ikramında bulunulurken, halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Mustafa Eldivan, köy konaklarının beraberlik ve dayanışma kültürünü yaşatan önemli sosyal mekanlar olduğunu belirterek, konağın köy halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Açılış programına Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Erdem Yeni, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Bayburt, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çatıksu Köy Konağı hizmete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milas’taki orman yangını ikinci gününde: O eşsiz manzaradan eser kalmadı Milas'taki orman yangını ikinci gününde: O eşsiz manzaradan eser kalmadı
ABD’den İran’a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte ABD'den İran'a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte
Anaokulunda skandal ihmal 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu Anaokulunda skandal ihmal! 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu
Muğla’da oğlunu uyuttuktan sonra ortadan kaybolan kadından haber alınamıyor Muğla'da oğlunu uyuttuktan sonra ortadan kaybolan kadından haber alınamıyor
Konya’da kahreden kaza: Ticari taksi, kaldırımdaki anne-kızı hayattan kopardı Konya'da kahreden kaza: Ticari taksi, kaldırımdaki anne-kızı hayattan kopardı
Şanlıurfa’da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı Şanlıurfa'da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

12:03
İlyas Yalçıntaş’tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
11:08
Bu rezil görüntü başkent Ankara’dan İzleyen herkes emniyeti etiketledi
Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi
10:32
Adalet Bakanı Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir
10:11
Haluk Levent’in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
09:31
Noterlerle ilgili yeni karar Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
08:34
İlyas Yalçıntaş’ın evinden çıkanlara bakın
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 12:27:42. #7.13#
SON DAKİKA: Çatıksu Köy Konağı hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.