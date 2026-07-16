Çatıksu Köy Konağı hizmete açıldı

Bayburt'un Çatıksu köyünde yapımı tamamlanan köy konağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Protokol konuşmalarının ardından edilen dualar eşliğinde kurdele kesilerek konağın açılışı yapıldı. Açılışın ardından davetlilere yemek ikramında bulunulurken, halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Mustafa Eldivan, köy konaklarının beraberlik ve dayanışma kültürünü yaşatan önemli sosyal mekanlar olduğunu belirterek, konağın köy halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Açılış programına Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Erdem Yeni, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT