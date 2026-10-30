Bayburtlu BİLSEM öğrencisi Araz, Gaziantep'teki şenlikte iki üçüncülük kazandı - Son Dakika
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Bayburtlu BİLSEM öğrencisi Araz, Gaziantep'teki şenlikte iki üçüncülük kazandı

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Bayburtlu BİLSEM öğrencisi Araz, Gaziantep\'teki şenlikte iki üçüncülük kazandı
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Bayburt BİLSEM öğrencisi Azra Beren Araz, 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde iki üçüncülük kazandı. Gaziantep'te 26-28 Ekim 2026'da yapılan ve 22 ülkeden 234 projenin katıldığı şenlikte Araz, ödüllerini Vali Kemal Çeber ve Başkan Fatma Şahin'in elinden aldı.

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Azra Beren Araz, 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde iki projesiyle üçüncülük ödülü kazandı. Danışman öğretmeni Zöhre Araz rehberliğinde hazırladığı projeler, Gaziantep'te düzenlenen şenlikte farklı kategorilerde dereceye girdi.

26-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen şenliğe 22 ülkeden 234 proje katıldı. Azra Beren Araz, Serbest Kategori ile Çevre ve Sağlık Kategorisi'nde hazırladığı projelerle üçüncülük elde etti. Araz, ödüllerini Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in elinden aldı.

Araz'ın projelerinden biri, yer çekimsiz ortamda kullanılabilecek modüler ve enerji bağımsız bir yaşam alanı sistemi üzerine geliştirildi. Manyetik geçmeli bloklardan oluşan sistem, güneş enerjisiyle çalışacak ve yazılımla kontrol edilecek şekilde tasarlandı. Uzay ortamının yanı sıra afet bölgelerinde de kullanılabilecek yapının, kolay kurulabilen ve farklı ihtiyaçlara göre genişletilebilen bir yaşam alanı sunması öngörülüyor.

Projede elektronik bloklar aracılığıyla manyetik modüllerin oluşturulması, Arduino tabanlı sistemle ışık, hareket ve sensör verilerinin kontrol edilmesi üzerinde çalışıldı. Güneş panellerinden elde edilen enerjinin depolanmasına yönelik düzenek de projeye dahil edildi. Tasarımın uzay araştırmaları, üniversitelerin ilgili bölümleri, afet ve acil durum kurumları ile bilim merkezlerine yönelik kullanım alanları bulunuyor.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, uluslararası şenlikte iki ödül kazanan Azra Beren Araz'ı ve danışman öğretmeni Zöhre Araz'ı tebrik etti.

Kaynak: İHA
Fatma ŞahinGaziantepTeknolojiBayburtEğitimBilimYerelSon Dakika

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