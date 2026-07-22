Gençler Çanakkale Şehitliklerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Gençler Çanakkale Şehitliklerini Ziyaret Etti

Gençler Çanakkale Şehitliklerini Ziyaret Etti
22.07.2026 10:21
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Bir Destandır Çanakkale' programı kapsamında Bayburt Gençlik Merkezi'nden Çanakkale'ye giden gençler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ve savaş alanlarını gezdi. Şehitler Abidesi başta olmak üzere tarihi mekanları ziyaret eden gençler, rehberlerden bilgi alarak şehitler için dua etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Destandır Çanakkale' programı kapsamında Bayburt Gençlik Merkezinden Çanakkale'ye uğurlanan gençler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler ile savaş alanlarını ziyaret etti.

Program kapsamında Şehitler Abidesi başta olmak üzere tarihi mekanları gezen gençler, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı alanları görerek şehitliklerde tüm şehitler için dua etti.

Gezi boyunca gençler, tarihi ve milli öneme sahip noktalar hakkında rehberlerden bilgi aldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençler Çanakkale Şehitliklerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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