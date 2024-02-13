Bayburtlu vatandaş eksi 24 derecede mangal yakarak keyif yaptı

"Yazın geleceği, havanın ısınacağı yok" diyen Bayburtlu vatandaş soğuğa meydan okudu: Eksi 24 derecede mangal yakıp keyif yaptı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bayburt'ta Şubat ayında yazdan kalma günler yaşanırken, yüksek rakımlı yerlerde yer yer kar yağışı etkili oluyor. Bayburt'a 42 kilometre uzaklıkta bulunan Başçımağıl köyü sakinlerinden Tunay Mutlu isimli vatandaş eksi 24 derecede mangal yaktı, odun ateşi üzerinde çay demledi, arkadaşlarına ziyafet çekti.
Köy evinde bulunan sobayı yakarak işe koyulan Mutlu, "Köydeki yaşam şartları zor, hava soğuk sobanın üzerine güğümleri koyduk çay demleyeceğiz. Bu zor şartların, bu soğuk havanın en güzel yanı ise soba üzerinde demlenen çayı içmek" dedi. Çayını içtikten sonra mangal yakan Mutlu, soğuk kış günlerini bu şekilde geçirdiklerini ifade ederek, "Bizim de soğuk kışlarımız bu şekilde geçiyor. Bu havaları çile olarak görmüyoruz kar, kış ve kara demlik bizim en büyük tutkumuz" dedi.
Karların erimesine, havaların ısınmasına 3-4 ayın olduğunu söyleyen Mutlu, soğuk havaya aldırış etmeden mangalda tavuk, balık pişirerek mangal keyfinden mahrum kalmadı. Köyde tuttuğu balıkları mangalda pişiren Mutlu ise pişirdiği balıkları arkadaşlarıyla birlikte bir güzel afiyetle yedikten sonra, demlediği kara demlik çayından yudumlayıp, hep birlikte sohbet ederek, keyifli bir gün geçirdi. Köyde yaşamanın kışın ayrı, yazın ayrı güzelliği olduğunu savunan Mutlu, "Kar, kış, kıyamet derken mangalımızı yaptık, yemeklerimizi pişirdik. Sıcacık evimizde pişirdiğimiz tavuklarımızı, balıklarımızı yiyeceğiz, bize afiyet olsun. Kış günleri köyümüzde böyle geçiyor" ifadelerini kullandı.
Köyünü çok sevdiğini, köy hayatını sevmeyenin köyde yaşayamayacağını kaydeden Mutlu'nun arkadaşı Fikri Telli ise, "Kışımız iyi, ben köyümü çok seviyorum. Zaten benim evim Bayburt'ta sevmesem gelip burada tek başıma yaşamam. Ben memnunum hayatımdan, aracımla sürekli Bayburt'a gidip geliyorum, benim sıkıntım yok. Bu soğukta, kısıtlı imkanlarda yaşamak benim için zor olmuyor bedenen çalıştığında, kafa dinç olduğunda ise hiç zor olmuyor. Eski kışlar merkezde yaşanmıyor, burada yaşanıyor. 2-3 sene önceki kışı yine yaşıyoruz. 2-3 sene öncesinde de yine aynı kar, kış vardı şu an durum aynı. Yaşam zor mu, zor ama ben köyümü sevdiğim için severek gelip gidiyorum. Arkadaşlarımla birlikte keyifli vakit geçiriyorum" şeklinde konuştu. - BAYBURT
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