Bilecik'in Bayırköy Belediyesi araç filosunu genişletti.

Belediye hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla Bayırköy Belediyesi araç filosunu genişletti. Belediye bünyesine kazandırılan iki yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı. Kurban kesimi ve dualar eşliğinde gerçekleştirilen programda, yeni araçların beldeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek adına bünyemize kattığımız iki yeni aracımızı bugün kesilen kurbanlar ve edilen dualar eşliğinde hizmete aldık. Rabbim kaza beladan korusun, yeni araçlarımızın beldemize ve kıymetli halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK