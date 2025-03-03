Bayırköy Belediyesi\'nden Coğrafi İşaret Başvuruları

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Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, belediye olarak 'Cennet Hurması' ve 'Kalamata Zeytini' için coğrafi işaret başvuru sürecinin devam ettiğini söyledi.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Bilecik'in coğrafi işaret tescilli ürün sayısının Bıldırcın Kebabı ve Lefke Bezi ile birlikte 9'a ulaştığını belirtti. Bayırköy Belediyesi olarak 'Cennet Hurması' ve 'Kalamata Zeytini' için coğrafi işaret başvuru sürecinin devam ettiğini söyleyen Başkan Dilsiz, "Bilecik'in yerel ürünlerinin markalaşma süreci, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak ve Bilecik'in kültürel zenginliklerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Bilecik'in coğrafi işaret tescilli ürünlerinin sayısındaki artış, bölge halkı ve ekonomisi için büyük bir umut kaynağı oldu. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK