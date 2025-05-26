Bayırköy'de Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bayırköy'de Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Bayırköy\'de Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı
26.05.2025 16:17  Güncelleme: 16:22
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Bayırköy Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği Hıdırellez Şenliği, büyük katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte geleneksel oyunlar, plaket takdimi ve SMA hastası Aydem için bağış standı yer aldı. Başkan Dilsiz, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bayırköy Belediye Başkanlığı'nın organizasyonuyla Bayırköy beldesinde düzenlenen 'Hıdırellez Şenliği', büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Baharın gelişini kutlamak için bir araya gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde geleneksel etkinliklere katıldı. Kutlama programına ev sahipliği yapan Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, meydanda halkla birebir sohbet ederek bayramın önemini vurguladı. Başkan Dilsiz, etkinlik kapsamında beldenin gastronomi alanındaki temsilcisi Hayati Doğan, belediyeden emekli Rahmi Yalçın ve Osman Yalçın'a, su sorununa gönüllü desteklerinden ötürü plaket takdim etti.

Şenlikte, geleneksel oyun havaları ve 'Şifalı Pilav İkramı' ile kutlamaların neşesi pekişirken, sosyal dayanışmayı destekleyen anlamlı bir etkinlik de gerçekleştirildi.

Bilecikli SMA Tip 2 hastası 5 yaşındaki Aydem için açılan bağış standına Başkan Dilsiz de destek verdi. "Şenliğimizde Aydem kızımız için gönülden emek veren Aydem gönüllüleri de bizimleydi. Umut hiç bitmedi, çok az kaldı. İnşallah tamam olacak. Her zaman yanınızdayız" diyen Dilsiz, bağış kampanyasına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Renkli görüntülere sahne olan Hıdırellez şenliği, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayırköy'de Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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