Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde yaşanan su kesintisi ekiplerin hızlı çalışmasıyla kısa sürede giderildi.
Bayırköy beldesinde dün Fatih Mahallesi 105. Sokak'ta meydana gelen su hattı arızası nedeniyle belde halkı kısa süreli susuz kaldı. Ekiple arının yaşandığı bölgeyi kısa sürede tespit ederek çalışmalara başladı. Arızanın kısa sürede giderildiğini söyleyen Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Belediye ekipleri, hasarlı su hattını yenileyerek bölgedeki su kesintisi sorununu çözdü. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin tekrar suya kavuştu" dedi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bayırköy'de Su Kesintisi Kısa Sürede Giderildi - Son Dakika
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