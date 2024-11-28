Bayırköy'deki Asırlık Zeytin Ağaçları Coğrafi İşaretle Koruma Altına Alınacak - Son Dakika
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Bayırköy'deki Asırlık Zeytin Ağaçları Coğrafi İşaretle Koruma Altına Alınacak

Bayırköy\'deki Asırlık Zeytin Ağaçları Coğrafi İşaretle Koruma Altına Alınacak

Bilecik'in Bayırköy beldesindeki asırlık zeytin ağaçları, coğrafi işaret tesciliyle korunacak. Belediye Başkanı Dilsiz, organik zeytinlerin zeytinyağlarının tescil sürecinin başladığını duyurdu.

28.11.2024 11:21  Güncelleme: 11:23
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Bilecik'in zeytinle ünlü Bayırköy beldesindeki asırlık ağaçlar coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alınacak.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından incelenen asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye gitti. Başkan Dilsiz, belde de asırlık zeytin ağaçlarından toplanarak sofralarımıza gelen kalamata zeytini ve zeytinyağı coğrafi işaret tescili için ilk adımlar atılmaya başladığını ifade etti. Dilsiz, "Bayırköy Belediye bünyesinde Tuğrul, Sabri ve Figen Mumcu ailesine zeytin bahçelerinde her türlü zirai ve tarımsal ilaçtan uzak organik olarak yetişen zeytinlerimizi ve zeytinyağımızı yerinde inceleyerek tescil ile ilgili ilk adımları atmış olduk. Değerli üreticilerimize misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Asırlık zeytin ağaçları coğrafi işaret tescillenecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayırköy'deki Asırlık Zeytin Ağaçları Coğrafi İşaretle Koruma Altına Alınacak - Son Dakika

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