Bayrağa Sahip Çıktı

Batman'da çevre yolunda yere düşen Türk bayrağını fark eden işçi Müslüm Taymur, yoğun araç trafiğine aldırış etmeden koşarak bayrağı yerden aldı. Taymur, ay yıldızlı bayrağı direğe boyunun yettiği en yüksek noktaya kadar asarak yerde kalmasına izin vermedi.

Batman Çevre Yolu'nda direkte asılı Türk bayrağı yere düştü. O sırada bölgeden geçen işçi Müslüm Taymur, yoğun araç trafiğine rağmen tereddüt etmeden yerde bulunan Türk bayrağını alarak, boyunun yettiği en yüksek noktaya kadar uzanarak bayrağı yeniden direğe astı. Bayrağın yerde kalmasına gönlünün razı olmadığını belirten Taymur'un bu davranışı, çevrede bulunan vatandaşların takdirini topladı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.