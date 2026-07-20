\'Bayrak Adam\'dan şehit öğretmene 16 metrelik vefa

Erzurum'un Tortum ilçesinde "Bayrak Adam" olarak tanınan Feyzullah Coşkun, 1993 yılında Diyarbakır'da şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in anısını yaşatmak için 1215 rakımlı tepeye 16 metre yüksekliğinde Türk bayrağı dikti. Tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirilen çalışmada tonlarca malzeme omuzlarda taşındı.

Tortum'a bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan ve çevrede "Bayrak Adam" lakabıyla tanınan Feyzullah Coşkun, şehit öğretmen Neşe Alten'in adını yaşatmak amacıyla köyün hakim noktasına dev bir Türk bayrağı dikti.

Coşkun'un köyde diktiği dördüncü bayrak olma özelliğini taşıyan direk, 16 metre yüksekliğinde inşa edilirken, 24 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağı 1215 rakımlı tepede dalgalanmaya başladı. Bölgenin birçok noktasından görülebilen bayrak, tamamen gönüllülük esasıyla hayata geçirildi.

Projenin maddi desteğini Selim Güven sağlarken, direğin yapımında Hamit Durusu iş gücüyle katkı sundu. Araç yolunun bulunmadığı sarp tepeye yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki direk mahalle gençlerinin de desteğiyle omuzlarda taşındı. Yaklaşık 15 kişinin katıldığı çalışmalarda 15 torba çimento ile 1800 kilogram kum ve taş da yine insan gücüyle zirveye ulaştırıldı.

Feyzullah Coşkun, diktiği bayrağı 1993 yılında Diyarbakır'da terör saldırısında şehit edilen öğretmen Neşe Alten'e ithaf etti. Bayrağın önüne Neşe Alten'in ismi ve fotoğrafını yerleştiren Coşkun, hem şehit öğretmenin adını yaşatmayı hem de tüm şehitlere vefa göstermek istediğini ifade etti.

Yıllardır tamamen gönüllü olarak yüksek tepelere Türk bayrağı diken Coşkun, gördüğü her uygun zirvede ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmayı amaçladığını belirterek, "Şehitlerimizin isimleri bayrağımızın gölgesinde yaşasın, unutulmasın istiyorum" dedi. - ERZURUM