Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal Halk Buluşmalarına Başladı

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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, toplumun her kesiminin görüş ve önerilerini almak, stratejik planın oluşturulmasına katkı sağlayacak fikirlere yer vermek ve Bayraklı'yı tüm paydaşlarla birlikte yönetmek için halk buluşmalarına başladı. Dokuz mahallenin katılımıyla gerçekleşen ilk toplantıda vatandaşlar, mahallelerinin sorunlarını anlattı, talep ve önerilerini iletti.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, 3 bölgede düzenlenecek "Halk Buluşmalarının ilkini Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ile Postacılar, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Yamanlar, Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek ve Doğançay Mahallesi sakinleri katıldı. Yoğun ilgiyle gerçekleşen toplantıda vatandaşlar, bu zamana kadar ilk kez gerçekleştirilen 'Halk Buluşması' için Başkan Önal'a teşekkür etti. Etkinlikte ilçe sakinleri konuştu, bürokratlar tek tek not aldı. Başkan Önal, iletilen tüm taleplerin aciliyet durumuna göre imkanlar dahilinde hızla çözüme kavuşturulması için çalışmaların başlatılacağını belirtti.

Sorunlar hızla çözüme kavuşturulacak

Vatandaşları tek tek dinledikten sonra değerlendirme yapan Başkan İrfan Önal, "Temizlik, Parklar ve oyun grupları gibi sorunlar değerlendirilecek ve çözüme kavuşturulacak. İlaçlamayı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kendi ekiplerimizle birlikte yürütüyoruz. Postacılar ve Onur Mahallesi'ndeki yol sorunlarını kısa sürede çözeceğiz. Son 4 ayda Bayraklı'da 20 bin ton asfaltla bozulan yollarımızı onardık, ihtiyaç olan her bölgede de çalışmalarımız sürüyor. Soğukkuyu Mahallesi'nde bir semt merkezi açma projemiz devam ediyor. Soğukkuyu Pazar Yeri yakınında bir üst geçit talebi vardı onu da İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile paylaştık ve çalışmaları devam ediyor. Sosyal desteklere büyük önem veriyoruz ve bu konuda da bir telefonunuzla ekiplerimiz yanınızda olacak" dedi.

Kentsel dönüşümle birlikte başarabiliriz

Önal, "Bayraklı'da bir iş yapılabilmesinin önündeki en büyük engel kentleşme sorunu. Bunun temelinde yatan kentsel dönüşümü hep birlikte başarabiliriz, bunu vatandaşlarımızın desteğiyle gerçekleştirebiliriz. Bugün bir ev yapmak için 1 milyon TL kredi aldığınızda, geri ödemesi 4 milyon TL'yi buluyor. Aylık 50 bin TL'yi aşan taksitlerle bu kredileri kimse kullanamaz. Bizler, yaşadığımız evlerde tercihen değil, mecburiyetten yaşıyoruz. Plan notlarıyla yeşil alanlarımızı, yollarımızı ve sosyal donatı alanlarımızı plana dahil ederek mevzuat çerçevesinde verebileceğimiz en fazla inşaat artışını vermeye çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm, sadece ilçe belediyesinin değil, merkezi hükümetin de desteğiyle çözülebilecek bir sorun. Biz Bayraklı Belediyesi olarak kentsel dönüşüm planlarımızı yapıp, ilçemizi daha modern bir kent haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Sizlerin desteğiyle bu hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimize inanıyorum" dedi. - İZMİR