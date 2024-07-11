Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Kentsel Dönüşüm Ofislerini Hizmete Açtı

Yerel

Bayraklı'nın çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandıran Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, vaatlerinden biri olan kentsel dönüşüm ofislerini hizmete açtı. İsteyen herkesin kentsel dönüşüm ile ilgili sorularına yanıt bulacağı ofislerde haftanın üç günü teknik personel görev yapacak akşamları ise halk toplantıları gerçekleştirilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yerinde ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Cengizhan, Nafiz Gürman ve Postacılar mahallelerinde yer alan kentsel dönüşüm ofislerinin açılışını yaptı. Bu kapsamda Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Parkı içindeki kafeteryada gerçekleştirilen törene Başkan Önal'ın yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar ve farklı mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte kentsel dönüşüm ofislerinin amacı, çalışma şekli ve sonraki süreçlerle ilgili bilgiler verildi, ilçe sakinlerinin talep ve önerileri alındı.

Ofisler her mahalleye hizmet verecek

Yerinde ve kentsel dönüşüm süreçlerini yönetmek ve vatandaşlarla doğrudan iletişimi sağlamak amacıyla Cengizhan Mahallesi'ndeki Ekrem Akurgal Parkı içinde bulunan kafeteryada, Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki Taziyeevi ve Kültür Merkezi'nde ile Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde açılan kentsel dönüşüm ofisleri hafta içi her gün 12.30-17.30 saatleri arasında 24 mahallenin tamamına hizmet verecek. Ofise gelen vatandaşlar, yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm, imar uygulaması ve inşaat hakları gibi konularda bilgi alıp talep ve önerilerini iletebilecek. Çalışmaların ilerleyen zamanlarında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla teknik personeller ve başkan yardımcıları ile halk buluşmaları gerçekleştirilecek.

"Vatandaşın istemediği hiçbir planı yapmayacağız"

Yerinde ve kentsel dönüşümde vatandaşların sağlıklı yapılara kavuşması için süreci tüm paydaşlarla birlikte yürüteceklerini belirterek şeffaf şekilde yasanın elverdiği ölçüde kat artışlarıyla vatandaşın yanında olacaklarını ifade eden Başkan Önal, "Kimse ailesiyle depreme dayanıksız evlerde yaşamak istemez fakat maddi imkanlarımız olmadığı için bu evlerde yaşamak zorunda kaldık. Yerel yöneticiler olarak bu evleri dönüştürecek maddi imkanlara sahip değiliz. Elimizde sadece kentin planlarını yeniden düzenleyerek, inşaat artışları getirip kendi yerinde dönüşümü sağlamak var. Eğer bu mümkün değilse, minimum parsel büyüklükleri ile yeni adalar oluşturarak dönüşümü sağlamakla yükümlüyüz" dedi.

Uygun kredi imkanı ve yarısı sizden yarısı bizden kampanyası

Başkan Önal, "Mahkemenin iptal ettiği planları, mahkemenin görüşleri doğrultusunda tekrar düzenleyip, hızlı bir şekilde meclislerimizden geçireceğiz. İlçe sakinlerimizin istemediği hiçbir planı yapmayacağız. Söz verdiğim üzere, planlama ve uygulama kısmını belediye resen yapacak. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda en iyi ve en doğruyu yapmaya çalışacağız. Bütün süreçlerimiz halkımıza açık ve şeffaf bir şekilde ilerleyecek. Kentsel dönüşümde pilot şehirlerden olan İzmir'de, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dünya Bankası'ndan 0.69 faizle kredi kullandırılabilecek . Bayraklımızda bu kredi için şartları uygun olan tüm vatandaşlarımızın talep etmesini özellikle rica ediyorum. Toplanan deprem vergileri bu süreçte kullanılabilir. İstanbul'da başlatılan "Yarısı sizden yarısı bizden" kampanyası İzmir'de ve Bayraklı'da da uygulanabilir. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımızın düşük faizli kredi alabilmelerinin de takipçisi olacağız" diye konuştu. - İZMİR