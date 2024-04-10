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İzmir'de Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü vatandaşlarla geçirdi. Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan Önal, ilçe sakinleriyle sohbet edip, bayramlaştı. Bayraklı'nın çınarlarını unutmayarak Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Huzurevi'ni de ziyaret eden Başkan Önal, huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı. Önal, Şehit Uygar Yalçınkaya'nın ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yerel seçimler sonrası mazbatasını alır almaz göreve başlayan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan ve vatandaşlarla sohbet edip bayramlaşan Başkan Önal, Bayraklı'nın çınarlarını da unutmadı. Önal, cami sonrası Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinlerinin tek tek ellerini öperek bayramlaşan Önal, karanfil dağıttı. Önal, Huzurevi ziyareti sonrası ise Şehit Uygar Yalçınkaya'nın ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

"HER ZAMAN BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Seçim süreci boyunca verdiğimiz bir söz vardı. 'Her zaman sahada olacağız, her zaman yanınızda yer alacağız' demiştik. Mazbatamızı aldıktan sonra karşıladığımız Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçe sakinlerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık. Verdiğimiz sözleri tek tek tutacağız ve Bayraklı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bugün olduğu gibi bundan sonra da iyi günde de kötü günde de hep beraber olacağız. Herkese sevdikleri ve sevenleriyle birlikte huzur ve mutluluk içinde geçirecekleri bir Ramazan Bayramı dilerim" dedi.