Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Meclis Üyeleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Meclis Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mecliste birlikte görev yaptığı Millet ve Cumhur İttifakı meclis üyeleriyle bir araya geldi. Sandal, yapılan çalışmaları ve birlikte alınan kararları övgüyle anlattı.

09.03.2024 13:54  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mecliste yaklaşık beş yıldır birlikte görev yaptığı Millet ve Cumhur İttifakı meclis üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Sandal konuşmasında, " Türkiye'ye örnek bir meclis olduk. Kararlarımızın yüzde 96'sını oy birliğiyle aldık. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan Bayraklı ve halkımız için en iyisini yapmak için çalıştık. Bu güzel aile Bayraklı'da önemli işlere imza attı" dedi.

Bayraklı Belediyesi meclis üyeleri, yerel seçimler öncesi düzenlenen yemekte bir araya geldi. Gecede, 5 yıldır birlikte görev yapan CHP ve AKP grubu üyeleri, dostluk ve kardeşlik mesajları verdi. Etkinliğe, Başkan Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, oğlu Yağız Sandal'ın yanı sıra Millet ve Cumhur ittifakı meclis üyeleri, eşleri,  CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

"BAYRAKLI'DA FARK YARATTIK"

Sandal, "Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan bu aile Bayraklı'da çok güzel işlere imza attı. En yoğun tartışmaları yaşadık belki ama kararlarımızın yüzde 96'sını oy birliğiyle aldık. Söz konusu vatandaş ve Bayraklı olunca aynı paydada buluşmayı bildik. Zorlu günlerde tek yumruk olduk. Türkiye'ye örnek bir belediye olduk. Pandemi, deprem ve ekonomik kriz gibi sıkıntılara rağmen eğitimden, sağlığa, kültür-sanattan spora kurumsal kimliğimizden işçi barışına, ekonomik istikrardan fiziki yatırımlara kadar her alanda çalışmalarımızı sürdürdük ve hiçbir işimizden geri kalmadık. Bayraklı'daki eşsiz dayanışma örneğiyle fark yarattık. Bayraklı için hep birlikte en iyisini yaptık. Beytülmale el uzatmadan, kimsenin hakkını yemeden, elimizden geldiğince kentimiz için en iyisini yaparak, alnımız ak bir şekilde ve herkesin hakkına hukukuna sahip çıkarak gönül rahatlığıyla görevi tamamlıyorum" dedi.

"HEPİMİZ EN İYİSİ VE EN DOĞRUSU İÇİN ÇALIŞTIK"

AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Aktaş, "Siyaset gelip geçebiliyor ama arkadaşlıklar, dostluklar baki kalıyor. Yeri geldi tartıştık, yeri geldi güldük ama hepimizin tek amacı Bayraklı için en iyisini, en doğrusunu yapmak oldu. Kardeşliğimizin, dostluğumuzun sürmesini dilerim. Başkanımıza bu organizasyon için teşekkür ederiz" diye konuştu.

"BAŞARILARIMIZI BÜYÜTECEĞİZ"

Geceye katılan meclis üyesi ve CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal da ilçedeki çalışmaları daha ileriye taşıyacaklarını belirterek, Bayraklı'daki başarının devam edeceğini söyledi. Önal, "İlk günden beri Serdar Başkanım yanımda, destekçim. Onun yol göstericiliğiyle dostça, kardeşçe ilerleyip, başarılarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Sandal, meclis üyelerine, kente sundukları katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi. Gece canlı müzik eşliğinde eğlence ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

Serdar Sandal, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Meclis Üyeleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
13:23 Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “One minute“ çıkışı salonu ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One minute" çıkışı salonu ayağa kaldırdı
12:06 Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı
11:36 12 yıl sonra bir ilk Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum 12 yıl sonra bir ilk! Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
13:54 Survivor’da Berna ve Hakan’la kavga eden Yunus Emre, Acun’un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor Survivor'da Berna ve Hakan'la kavga eden Yunus Emre, Acun'un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor
13:49 Arda’nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti Arda'nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti?
12:41 Kadınlar Günü’nde dehşet 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı Kadınlar Günü'nde dehşet! 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı
12:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas’ın arkasında dimdik duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas'ın arkasında dimdik duruyor
11:52 Van’da ekmek fabrikasında korkunç kaza: İşçinin kolu koptu Van'da ekmek fabrikasında korkunç kaza: İşçinin kolu koptu
11:41 Beşiktaş’ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL Beşiktaş'ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL
10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 14:30:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Meclis Üyeleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement