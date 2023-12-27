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Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, toplu konutları ziyaret etti - Son Dakika
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Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, toplu konutları ziyaret etti

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Cengizhan Mahallesi'nde yapılan toplu konutları ziyaret ederek, ortak kullanım alanlarındaki eksikleri tespit etti ve çözüm için talimat verdi. Sandal, belediye imkanlarıyla çevre düzenlemelerini en kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, toplu konutları ziyaret etti
27.12.2023 - 12:01,  Güncelleme: 12:03
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Sokak çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, TOKİ tarafından Cengizhan Mahallesi'nde yapılan toplu konutları ziyaret etti. Etap yöneticileri ile birlikte, ortak kullanım alanlarındaki eksikleri tespit eden Başkan Sandal "Vatandaşlarımızın sosyal kullanım alanlarında gözle görülür eksikler ve biriken talepler var. Yetkimizin dışında da olsa belediye imkanlarıyla çevre düzenlemelerini en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

EKSİKLERİ DİNLEDİ, ÇÖZÜM İÇİN TALİMAT VERDİ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle gezileri kapsamında Cengizhan'daki rezerv alan içinde kalan toplu konutları ziyaret etti. Belediye bürokratları ile ortak kullanım alanlarındaki eksikleri tespit eden Başkan Sandal, etap yöneticilerinin taleplerini aldı, çözüm için talimat verdi.

"ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİ YAPACAĞIZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Deprem sonrası oluşturulan toplu konutların ortak kullanım alanlarında, çevre düzenlemesi bakımından gözle görülür eksikler var. Biriken ve çözüme kavuşmayan talepler mevcut. Mülkiyet sorunu yüzünden alana müdahale etme hakkımız yok ancak bölge sakinlerinin taleplerini yerine getirmek de boynumuzun borcu. Yetkimizin dışında da olsa belediye imkanlarıyla çevre düzenlemelerini en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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