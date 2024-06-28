Bayraklı Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisleri Açıyor

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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, seçim döneminde verdiği sözler kapsamında ilçenin çehresini değiştirecek kentsel ve yerinde dönüşüm çalışmalarını hızlandırıp, vaatleri arasındaki kentsel dönüşüm ofislerini hayata geçiriyor. 24 mahallenin tamamına hizmet verecek ofislerde yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm, imar uygulaması ve inşaat hakları gibi bilgiler verilecek; talep ve öneriler alınacak. Bu kapsamda yeni açılacak ofislerde incelemelerde bulunan Başkan Önal, "Vatandaşımızın istediği kentsel dönüşümü hayata geçirmek için süreci hep birlikte yürüterek üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi, Cengizhan, Nafiz Gürman ve Postacılar Mahallelerinde kentsel dönüşüm ofisleri açıyor. Uzman ekipler, yerinde ve kentsel dönüşüm konularında vatandaşı bilgilendirecek. Talep ve önerileri dinleyip, imar uygulaması ve inşaat haklarını anlatacak. Bu kapsamda Cengizhan Mahallesi'ndeki Ekrem Akurgal Parkı içinde bulunan kafeteryada, Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki Taziyeevi ve Kültür Merkezi'nde ve Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde kentsel dönüşüm ofisleri kurulacak. Kentsel dönüşüm süreçlerini yerinde yönetmek ve vatandaşlarla doğrudan iletişimi sağlamak amacıyla açılacak ofisler, belirli gün ve saatlerde hizmet verecek. Çalışma programı, belediyenin sosyal medya hesapları ve muhtarlıklar aracılığıyla duyurulacak.

"Vatandaşın hayalindeki dönüşüm olacak"

Göreve başladıktan sonra tasarruf tedbirlerini hayata geçiren ve mali disiplinin sağlanması için çalışmalarda bulunan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, bir yandan da seçim vaatlerini tek tek hayata geçiriyor. Adil ve yerinde dönüşüm parolasıyla kentsel dönüşüm için ilk adımı atan Başkan Önal, bu kapsamda açılacak kentsel dönüşüm ofislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu, vatandaşlara verilecek hizmetleri anlattı. Önal, "Seçim döneminde süreci vatandaşlarımızla birlikte yürüteceğimizin ve vatandaşın istemediği hiçbir adımın atılmayacağını söylemiştik. Açacağımız ofislerle ilçe sakinlerimizi dinleyeceğimizi, taleplerini, önerilerini alacağımızı ve bu doğrultuda hayal edilen kentsel dönüşümü hayata geçirmek için üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi bu sözümüzü tutarak açacağımız dönüşüm ofislerinde uzman ekiplerimiz vatandaşlarımızı bilgilendirecek, yerinde dönüşümü anlatacak, teknik konularda destek sağlayacak" diye konuştu.

"Süreci birlikte yürüteceğiz"

Sözlerini sürdüren Başkan Önal, şunları kaydetti:

"Biz üzerimize düşeni yaptıktan sonra da merkezi hükümet noktasında ne yapılması gerekiyorsa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile de görüşüp İstanbul'da tanınan 'Yarısı Sizden Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanyası'nı İzmir'de de sürdürmeleri için talepte bulunarak takipçisi olacağız. Hızlı bir planlama süreci, uygulamalar, kitle etütleri ve devlet destekli uygun kredilerle umuyorum ki çok kısa sürede depreme dayanıksız yapılarımızı dönüştürecek bir süreci hep birlikte yaşayacağız." - İZMİR