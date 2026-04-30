Bayraklı Belediyesi'nde memurların hak arayışı sürüyor - Son Dakika
Bayraklı Belediyesi'nde memurların hak arayışı sürüyor

Bayraklı Belediyesi\'nde memurların hak arayışı sürüyor
30.04.2026 12:56  Güncelleme: 12:57
İzmir'de Bayraklı Belediyesi'nde görev yapan memurlar, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde kazanılmış haklarının mevcut rakamların altına çekilmek istenmesi üzerine başlattıkları iş bırakma eylemini iki haftayı aşkın süredir devam ettiriyor.

İzmir'de Bayraklı Belediyesi'nde görev yapan memurlar, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde kazanılmış haklarının mevcut rakamların altına çekilmek istenmesi üzerine başlattıkları iş bırakma eylemini iki haftayı aşkın süredir devam ettiriyor. Belediye yönetiminin TİS haklarını düşürme teklifiyle derinleşen kriz nedeniyle memurlar, belediye binası önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi.

Bayraklı Belediyesi'nin yanı sıra Karşıyaka, Buca ve Narlıdere belediyelerinde de memurlar kazanılmış haklarının korunması talebiyle eylemlerini sürdürüyor. TİS görüşmelerinde yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle ilçe belediyelerindeki iş bırakma eylemleri İzmir genelinde yayılıyor. Bayraklı Belediyesi yönetimi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir 2 No'lu Şube arasında yürütülen görüşmelerde henüz uzlaşma sağlanamadı. Memurların mevcut 24 bin 465 lira olan TİS haklarının, belediye yönetimi tarafından sunulan yeni teklifle 13 bin 328 liraya düşürülmek istenmesi süreci çıkmaza soktu. İki haftayı aşkın süredir iş bırakan memurlar, belediye binası önünde sloganlar eşliğinde duruma tepki gösterdi.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Yöneticisi Sevim Altındağ, 1 Mayıs'ta meydanlarda olacaklarını belirterek haklarını alana kadar başlattıkları iş bırakma eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi'nde memurların hak arayışı sürüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi'nde memurların hak arayışı sürüyor - Son Dakika
