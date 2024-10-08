Bayraklı Belediyesi\'nden \'Askıda Yemek\' Uygulaması

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Sosyal belediyecilik anlayışıyla dayanışma ağını büyüterek daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşmak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesinin kent lokanlarında "Askıda Yemek" uygulaması başladı.

Bayraklı Belediyesi, Soğukkuyu ve Mansuroğlu mahallelerindeki iki Kent Lokantası'na ek olarak, yakın zamanda Cengizhan Mahallesi'nde bulunan Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı'nda üçüncü lokantasını açtı. Ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar ve öğrenciler için uygun fiyatlı yemeklerin sunulduğu lokantalarda dayanışma zincirini büyütmeyi hedefleyen Bayraklı Belediyesi, 'Askıda Yemek' uygulamasıyla yardımsever vatandaşların da destekleriyle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Kent lokantalarında dört çeşit yemek içeren etsiz menü 50 TL, etli menü ise 70 TL'den sunuluyor. Bağışçılar, bu fiyatları ödeyerek bir ihtiyaç sahibine yemek desteğinde bulunabiliyor. Kampanya ile ilgili 0 232 724 98 98 telefon numarasından bilgi alınabiliyor.

"Dayanışmamızı büyütüyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Ülke olarak ekonomik anlamda zor bir süreçten geçerken Bayraklı Belediyesi olarak dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Açtığımız üç kent lokantasıyla uygun fiyatlı lezzetli ve güvenli gıda hizmeti sunarken bu hizmetimizi dayanışmayla büyüterek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak istiyoruz. Başlattığımız 'Askıda Yemek' uygulamasıyla duyarlı vatandaşlarımızı kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz" dedi. - İZMİR