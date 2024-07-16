Bayraklı Belediyesi Portatif Yüzme Havuzlarına Büyük İlgi

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Bayraklı Belediyesinin "Haydi çocuklar yüzmeye" sloganıyla bu yıl iki noktada açtığı portatif yüzme havuzları büyük ilgi gördü. Eylül'e kadar açık kalacak havuzlarda uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurslara bir haftada 700 çocuk kayıt oldu.

Bayraklı Belediyesinin Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu ve Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi yanında kurulan portatif yüzme havuzlarında düzenlenen yüzme kurslarına çocukların ilgisi yoğun oldu. Yaz tatili boyunca yüzlerce çocuğun faydalanacağı kurslara 5-15 yaşları arasındaki çocuklar katılabiliyor. "Haydi çocuklar yüzmeye" sloganıyla açılan kurslar, bir haftada 700 öğrenci kapasitesine ulaşırken, kayıtlar ise sürüyor. Kurs boyunca, uzman eğiticiler ve cankurtaranlar çocuklara eşlik ediyor. Kurslar, haftanın iki günü bir saatlik eğitim olarak gerçekleştiriliyor. 8 Eylül'e kadar sürecek yüzme kursuna çocuklarını kayıt ettirmek isteyen aileler, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki havuz için 371 23 00 telefon numarasından, Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki havuz için ise 477 20 00 telefon numarasından dahili 2723'ü tuşlayarak bilgi alıp, işlemlerini yaptırabiliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı'da yüzlerce çocuğumuzu havuzlarımızda ağırlıyor, yaz tatillerinde eğlenerek, öğrenmelerini sağlıyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde yüzme öğrenmek ve kendilerini bu alanda geliştirmek isteyen tüm çocuklarımızı yüzme kursumuza bekliyoruz" dedi. - İZMİR