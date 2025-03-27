Bayraklı Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimlerini Artırdı

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri denetledi. Mevzuata aykırı işlemlerde bulunan işletmelere uyarılarda bulunuldu. Ayrıca Ramazan ayı boyunca ilçe genelindeki camiler dezenfekte edilerek bayrama hazır hale getirildi.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde halk sağlığını koruma amacıyla yürütülen denetimleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunlaştırdı. Tatlı üretimi ve gıda satışı yapan işletmeler, gıda yüksek mühendisi ve zabıta ekipleri tarafından titizlikle incelendi. Denetimlerde ürünlerin üretim şartları, hijyen, depolama şartları, gramaj ve işletmelerin yasal belgeleri kontrol edildi. Mevzuata aykırı işlemlerde bulunan işletmelere uyarılarda bulunuldu. Ayrıca Ramazan ayı boyunca ilçe genelindeki camiler dezenfekte edilerek bayrama hazır hale getirildi.

Denetimler sürecek

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Halk sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak sürdürdüğümüz denetimlerimizi Ramazan ayı boyunca sürdürerek, Bayram dolayısıyla artırdık. Ekiplerimiz, özellikle tatlı üretimi yapan işletmelerde denetimler yaptı. Vatandaşlarımızın hijyenik şartlarda üretilen ürünleri güvenle tüketebilmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR