Bayraklı Belediyesi, Smyrna\'nın UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi\'ne girebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor

Yerel

Bayraklı Belediyesi, Smyrna'nın UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi'ne girebilmesi ve Bayraklı'nın tarihi dokusunun ön plana çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Tarihi Kemeraltı Yenileme Alanı İcra Kurulu (TARKEM) Temmuz ayı olağan toplantısı Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Bayraklı'ya tarih ve turizm açısından değer katacak Eski Smyrna kazı alanının ören yeri statüsüne kavuşturulması, ziyaretçilere açılması ve çevre düzenlemesinin yapılması gibi konular görüşüldü. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kültürel ve tarihi mirasımıza sahip çıkarak, gelecek nesillere daha güzel bir Bayraklı bırakmak için her zaman iş birliği içinde çalışacağız" dedi.

TARKEM ekibi, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından, Tarihi Kemeraltı Yenileme Alanı İcra Kurulu olağan toplantısı Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Konuyla ilgili paydaşların ve Bayraklı Belediyesi bürokratlarının katıldığı toplantıda, Bayraklı Belediyesinin Tarihi Liman Kenti Alan Yönetimi eylemlerinin de 5 yıllık kurumsal stratejik planlara alınması, Bayraklı Eski Smyrna kazı alanının ören yeri statüsüne kavuşturulması, ziyaretçi merkezi ve çevre düzenleme projelerinin uygulanması, Eski Smyrna Kazı alanı ve çevresinde temizlik konusunda önleyici tedbirlerin alınması gibi konular konuşuldu.

Bayraklı'nın kültürel ve tarihi mirasını ön plana çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı Eski Smyrna kazı alanının ören yeri statüsüne kavuşturularak turistlerin gelebileceği bir cazibe merkezi haline dönüşmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Amacımız Kemeraltı, Kadifekale, Basmane ve daha sonra Bayraklı Smyrna ile son bulacak tarihi yolculukta yer almak. Böylece 5 bin yıllık geçmişi olan Eski Smyrna'nın tarihi dokusunu ön plana çıkarmış olacağız. Bayraklı'nın kültürel ve tarihi mirasına sahip çıkarak, gelecek nesillere daha güzel bir Bayraklı bırakmak için her zaman iş birliği içinde çalışacağız" dedi. - İZMİR