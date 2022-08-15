Bayraklı Belediyesi'nin Kurslarında 108 Kadın Okuma Yazma Öğrendi - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nin Kurslarında 108 Kadın Okuma Yazma Öğrendi

15.08.2022 13:25
Bayraklı Belediyesi'nin Kurslarında 108 Kadın Okuma Yazma Öğrendi

Bayraklı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan okuma yazma kursunda eğitime başlayan 35 ila 78 yaş aralığındaki kadınlar, üç ayda okumayı ve yazmayı öğrendi. Eğitimlerini tamamlayan 108 kadına önce okuryazarlık belgesi, sonrasında ise ilkokul diploması yerine geçebilen eğitim belgesi verildi.

Bayraklı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan okuma yazma kursunda eğitime başlayan 35 ila 78 yaş aralığındaki kadınlar, üç ayda okumayı ve yazmayı öğrendi. Eğitimlerini tamamlayan 108 kadına önce okuryazarlık belgesi, sonrasında ise ilkokul diploması yerine geçebilen eğitim belgesi verildi.

Belediye'nin kursunda çeşitli nedenlerle okula gidemeyen veya eğitimlerini yarıda bırakan kadınlara okuma yazma öğretiliyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, projeye ilişkin şunları söyledi:

"ÖĞRENMENİN YAŞININ OLMADIĞININ KANITI"

"Sadece fiziki yatırımlarla değil, insanların yaşamına dokunan bu tür eğitimlerle de özellikle kadınlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek bizim için son derece önemli. Çeşitli nedenlerle okula gidemeyen veya eğitimlerini yarıda bırakan kadınlarımızın ilerleyen yaşlarına rağmen okuma yazma öğrenmeleri, öğrenmenin yaşının olmadığının en önemli kanıtı. Hepsini tek tek kutluyorum."

78 YAŞINDA OKUMA YAZMAYI ÖĞRENDİ

78 yaşındaki kursiyer Arife Kaplan, "Öğrenmenin yaşı yok. Bu kurs sayesinde kimseye ihtiyaç duymayan, özgür bireyler olduk" dedi.

45 yaşındaki kursiyer Herdem Bozbey, "Okuma ve yazmayı hep öğrenmek istiyordum. Adımı-soyadımı bile yazamıyordum ama artık kimseye ihtiyacım yok. Gazete okuyorum, otobüse binebiliyorum, bankaya gidebiliyorum. Oğlum geç kaldığında telefonla mesaj gönderebiliyorum, onun yazdığını okuyabiliyorum. Bize bu imkanı sunanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

39 yaşındaki Ayfer Arslan ise duygularını, "Önceden telefon numaramı bile bilmiyordum ama artık her şey daha kolaylaştı. Okuma yazmayı öğrendim ve hayallerim gerçek oldu. Başardım ve bu başarıyı daha da yukarılara taşıyıp, açık öğretimden eğitime devam etmek istiyorum" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: ANKA
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Serdar Sandal, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi'nin Kurslarında 108 Kadın Okuma Yazma Öğrendi - Son Dakika

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