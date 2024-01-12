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Bayraklı Belediyesi Yılda 130 Bin Ton Evsel Atık Topladı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Yılda 130 Bin Ton Evsel Atık Topladı

Bayraklı Belediyesi ekipleri, Bayraklı ilçesinin 24 mahallesinde temizlik ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürerek yılda ortalama 130 bin ton evsel atık topladı. Dezenfektasyondan konteyner temizliğine, bakım ve onarım işlerinden tıkanan yağmur suyu kanallarının açılmasına kadar her alanda hizmet veren belediye, İzmir'in en temiz ilçesi olma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Bayraklı Belediyesi Yılda 130 Bin Ton Evsel Atık Topladı
12.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:27
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Bayraklı'nın 24 mahallesinde temizlik ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi ekipleri, yılda ortalama 130 bin ton evsel atık topladı. Belediye ekipleri, dezenfektasyondan konteyner temizliğine, bakım ve onarım işlerinden tıkanan yağmur suyu kanallarının İZSU iş birliğiyle açılmasına kadar her alanda hizmet veriyor. Başkan Serdar Sandal, " İzmir'in en temiz ilçesi Bayraklı'da, vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için mücadele ediyoruz. Yeni yılda da hizmetlerimiz ara vermeden devam edecek" dedi.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yeni yıl ile birlikte, ilçe genelinde sürdürülen temizlik çalışmalarına hız verdi. Tüm cadde ve sokaklarda aralıksız yürütülen çalışmalar kapsamında yılda ortalama 130 bin ton evsel atık toplandı. İlçe genelinde deforme olan, eskiyen konteynerlerin bakım ve onarımları da belediye ekiplerince yapıldı. Kullanılamayacak durumda olan konteynerler ise yenileriyle değiştirildi. Tüm çöp konteynerleri düzenli olarak yıkanırken, tıkalı kanalların açılması, mazgalların temizlenmesi gibi işlemler de İZSU ekipleri iş birliğiyle gerçekleştirildi.

DAHA MODERN VE TEMİZ BAYRAKLI

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklımızı, İzmir'in en temiz ilçesi haline getirdik. Kentin her noktasında toplum sağlığını, hijyeni ve temizliği sağlamak için mücadele ediyoruz. İlçe sakinlerimizin de destekleriyle el ele vererek daha temiz bir Bayraklı oluşturduk. Ekiplerimiz 24 mahallemizin her sokağında ve caddesinde daha yaşanabilir, modern ve temiz bir Bayraklı için çalışmaya devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA
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