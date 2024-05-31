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Bayraklı Belediyesinden çöp ev operasyonu

İZMİR - Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde süren temizlik çalışmaları kapsamında mahalle sakinlerinin şikayeti sonrası çevreye kötü koku yaydığı tespit edilen Tepekule Mahallesi'ndeki evden 3 kamyon çöp çıkardı. Zabıta ve temizlik müdürlüğü ile emniyet güçleri iş birliğiyle düzenlenen denetimde atıkları evinde toplayarak çevreyi rahatsız eden şahsa idari para cezası kesildi. Başkan İrfan Önal, "Halk sağlığı ve huzuru için her alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Üç kamyon çöp çıkarıldı

Bayraklı Tepekule Mahallesi 2070 Sokak'taki iki katlı apartmanın zemin katında uzun süredir biriken çöp ve atıklar, çevreye yaydığı kötü kokular nedeniyle apartman sakinlerini rahatsız etti. Ev sahibini temizleme konusunda ikna edemeyen vatandaşlar Bayraklı Belediyesine başvurdu. Bunun üzerine Zabıta, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve emniyet ekipleri adrese giderek durumu yerinde tespit etti. Hijyenik giysi ve maske ile eve giren ekipler, detaylı incelemenin ardından her köşesi çeşitli atıklarla dolu çöpleri temizledi. İlaçlanarak dezenfekte edilen evden 3 kamyon çöp çıkarıldı. Belediyenin hızlı ve etkili müdahalesi ile aylardır süren kötü koku sorunundan kurtulan mahalle sakinleri, Başkan irfan Önal'a ve Bayraklı Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Öte yandan, ev sahibi U.M.'nin daha önce de aynı adreste çöp ve atık biriktirerek benzer sorunlara yol açtığı ve Bayraklı Belediyesinin bu evi daha önce de temizleyip dezenfekte ettiği öğrenildi. Zabıta ekipleri kötü koku ile çevreye rahatsızlık veren ev sahibine idari para cezası uyguladı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklılı vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaları her zaman önceliğimiz. Bu kapsamda Tepekule Mahallesi'nde ilçe sakinlerimizi çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle rahatsız eden çöp ev sorununu, ekiplerimizin hızlı ve titiz çalışmaları sayesinde çözüme kavuşturduk. Vatandaşlarımızın daha temiz ve daha güzel bir Bayraklı'da yaşayabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.